كربلاء:فلاحون ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بمكافحة جوية لحشرة الدوباس على النخيل

2019/06/12 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم فلاحو قضاء الحسينية شمال كربلاء المقدسة اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية أمام قائمقامية قضاء الحسينية للمطالبة بمكافحة جوية سريعة لحشرة الدوباس على أشجار النخيل، بمشاركة واسعة من الفلاحين والمزارعين في عموم القضاء، وبحضور أعضاء من لجنة تصريف الأعمال للاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في كربلاء كل من جاسم عبد علي عصري المسعودي واحمد عباس داود الميالي ومرتضى عبد علي سلمان الشريفي وكذلك رئيس لجنة تصريف الأعمال للاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية لقضاء المركز طالب عباس خليل المسعودي , إضافة إلى حضور عدد من رؤساء وأعضاء الهيئات الادارية لعدد من الجمعيات الفلاحية التابعة للاتحاد الفرعي في قضاء المركز، فضلاً عن حضور عضو مجلس محافظة كربلاء السيد نافع هاشم الميالي وقائمقام قضاء الحسينية السيد فضل الشريفي وعدد من الناشطين في القضاء المذكور.وقال عضو لجنة تصريف الأعمال للاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في كربلاء جاسم عبد علي عصري المسعودي في تصريح لوكالة نون الخبرية: بعد مناشدات عديدة وصلتنا كاتحاد الجمعيات الفلاحية من قبل الفلاحين والمزارعين في قضاء الحسينية ومطالبتهم بمكافحة جوية لبساتينهم من حشرة (الدوباس) على النخيل , موضحاً شاركنا اليوم مع اخوتنا الفلاحين والمزارعين وقفتهم الاحتجاجية هذه للمطالبة بمكافحة حشرة (الدوباس) عبر الطائرات الزراعية التي من خلالها يمكن أن نسيطر على هذا المرض من اجل النهوض بالعملية الزراعية ودعم الإنتاج الوطني بالتمور، لافتاً إلى إننا طالبنا مديرية زراعة كربلاء في وقت سابق بمفاتحتها وزارة الزراعة إلا إننا لن نتلقى إجابة أو رد واضح، وأضاف فعليه في حالة عدم الاستجابة للمطالب المشروعة لشريحة الفلاحين والمزارعين سوف نقوم بتنظيم وقفة احتجاجية أو ربما إعتصام أمام وزارة الزراعة إلى حين تحقيق مطالبنا المشروعة.

من جانبه أضاف الفلاح هيثم محمد العنزي في حديث لوكالة نون الخبرية: إن حشرة (الدوباس) بدأت تفتك بأشجار النخيل إضافة إلى أشجار الحمضيات وحتى (الحشائش) التي تتغذى عليها الحيوانات، مبيناً لكون هذه الحشرة تقوم بإفراز مادة (دبسية) تمنع الحيوانات من تناول غذائها إضافة لما تخلفة من ضرر كبير على إنتاج أشجار النخيل والحمضيات، مشيراً إلى إننا ندعو نواب كربلاء أن يطالبوا في جلسات البرلمان العراقي بإستضافة وزير الزراعة للوقوف على أهم الاسباب الحقيقية التي تمنع من إرسال طائرات زراعية إلى مزارعنا لمكافحة هذه الحشرة الخطيرة.

ومن الجدير بالذكر فأن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة قد نظم وقفة احتجاجية في وقت سابق للمطالبة بالحقوق المشروعة لشريحة الفلاحين والمزارعين وكان من بين المطالب هو المكافحة الجوية لحشرتي الحميرة والدوباس على النخيل وما تسببه من أضرار تلحق بالمحصول.

ياسر الشمري

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