2019/06/12 | 23:44

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اعتقال ارهابي خطير من عائلة داعشية بأيمن الموصل

بغداد/...ألقت قوة امنية، الاربعاء، القبض على ارهابي خطير في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معنفي بيان ان "قوة من مديرية شرطة القيارة "مركز شرطة إمام غربي "التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تلقي القبض على إرهابي خطير، كان يعمل فيما يسمى بالأمنية في منطقة قضاء الشرقاط خلال فترة سيطرة عصابات داعش الاجرامية على المنطقة، وهو من عائلة داعشية".

وأضاف "تم القبض على الارهابي في أحد البساتين في منطقة "حاوي الكنيسة" في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".انتهى 1

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