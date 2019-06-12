الاتحاد الأوروبي: استهداف مطار أبها الدولي يقوض العملية السياسية في اليمن

2019/06/12 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الاتحاد الأوروبي استهداف مطار أبها الدولي، بالهجمات بالاستفزازية التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اليم...

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