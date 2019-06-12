الأمم المتحدة: الهجوم الإرهابي على مطار أبها يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي

2019/06/12 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معادٍ، واصفة الهجوم بأنه يشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن الإق...

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