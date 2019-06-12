جوارديولا: هازارد صفقة رائعة ستستمتع بها الجماهير الإسبانية

2019/06/12 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم نادي ريال مدريد الإسباني، غدًا الخميس، بتقديم لاعبه الجديد البلجيكي إيدن هازارد، المنضم حديثًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

ومن المقرر أن يخطو هازا...

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