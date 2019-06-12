2019/06/12 | 23:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يقوم نادي ريال مدريد الإسباني، غدًا الخميس، بتقديم لاعبه الجديد البلجيكي إيدن هازارد، المنضم حديثًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي.
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ومن المقرر أن يخطو هازا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوارديولا: هازارد صفقة رائعة ستستمتع بها الجماهير الإسبانية) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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