هزة أرضية بقوة 3.5درجة تبعد حوالي 160كم شمال شرق العاصمه بغداد

2019/06/12 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل ، الاربعاء ، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم الموافق 2019/6/12 لمنطقة سربيل زهاب قرب الحدود العراقية الايرانية في الساعة 9:2:58 حسب التوقيت المحلي للمدينة وبينت الهيئة في بيان لها : ان قوتها بلغت درجة3.5 على مقياس رختر, وتبعد الهزة حوالي 160 كم شمال […]

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