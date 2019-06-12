المجاميع الارهابية في ادلب كلهم وهابيون ظلاميون

2019/06/12 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعيم الهاشمي الخفاجي

هناك مجاميع ادلب تتغير اسمائهم لكنهم وهابيون تكفيريون فلا فرق بينهم سوى في الاسم فقط المتابع لسير العمليات الاخيرة وقيام تركيا بتجميع العصابات الارهابية ضمن تجمع او قيادة عمليات، الحقيقة عندما يكون لدينا مفهموم في العقل بوجود عناصر وهابية اجرامية تقتل وتسفك الدماء بطرق وحشية تجاوزت حتى وحشية الحيوانات المتوحشة في الغابات، التي تفترس حيوان واحد وتترك الباقين، مفهوم الوهابية الموجود بعقل الانسان له ماديق في الارض، هذه المصاديق تنطبق على المجاميع الارهابية كالنصرة والعزة وجند الخلافة، في المنطق عندما يكون هناك مفهوم حيوان، الحيوان يشمل كل الحيوانات والبشر والطيور، وعندما يتم القول في الحيوان الناطق، هنا تم الفصل واصبح لدينا انسان وتكون له مصاديق بالارض مثل ترمب ونتنياهو ومارك وبيتر وكوندليزا رايز ……الخ، جميع الجنس البشري يعلم علم اليقين ان الارهاب وهابي وله مصاديق لمجاميع ارهابية تفتك وتقتل وتفجر وتغتصب وتسبي من شمال الكرة الارضية ولقطبها الجنوبي، مصاديق الاجرام الوهابي تجلى في طالبان والقاعدة وفروعها المنتشرة بكل العالم، هذه الفروع اصبحت مصاديق لكيانات ارهابية وهابية ابادت شعوب وقضت ومحت على آثار تاريخية تعود لحضارات قديمة بالعراق والشام وافغانستان، حيث تم تفجير وتجريف الآثار القديمة من خلال المتفجرات او استعمال المعدات الثقيلة لحفر وتدمير الآثار مثل تجريف النمرود وتدمر وقارا وغيرها،

قبل نهاية أبريل (نيسان) الماضي، شنت اقوات السورية هجوما على المجاميع الارهابية في الشمال السوري بدعم من روسيا

الهجوم الذي جرى تم الاتفاق حوله خلال اجتماع عقد في آستانة في فبراير (شباط) 2019، في مهاجمة جماعات معارضة ارهابية جهادية تمثل مصاديق على الارض السورية للفكر الوهابي الاجرامي وتم الهجوم على كثير من الجبهات الاستراتيجية، من أجل عمل المنطقة منزوعة السلاح، وان تكون المنطقة منزوعة السلاح أن تكون خالية من أي تنظيمات إرهابية ومصادرة الأسلحة الثقيلة، الغاية عندما يتم سحب الاسلحة ابقاء المجاميع الارهابية مثل الحيوانات المتوحشة بدون اسنان او مثل الافاعي بدون انياب سامة ومثل ماتباع بالغرب افاعي بدون انياب سامة الجميع يلمسها ويكفخها بدون خوف،

ومع هذا ظلت عناصر من كلا الأمرين داخل المنطقة.



الأسوأ من ذلك أنه كان من المفترض أن تشهد منطقتا «خفض التصعيد» و«نزع السلاح» توقفاً شبه كامل لأعمال العنف، فيما عدا جهود مكافحة الإرهاب التي يجري اتخاذها دفاعاً عن النفس ضد جماعات مصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة.



لكن هذا الوقف لإطلاق النار تعرض للتجاهل منذ اليوم الأول من جانب نظام الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين، مع إقدامهم على أعمال قصف دون تمييز أسقطت أعداداً لا تحصى من المدنيين على نحو شبه يومي.

بعد هجوم الجيش السوري في ادلب وبدعم روسيا المواجهة باتت كما يقول علماء المنطق الجيش السوري يواجه مصاديق رئيسية للعصابات الوهابية مثملثة ، جبهة التحرير الوطني»؛ والعناصر الرئيسية: «فيلق الشام»، و«أحرار الشام»، و«حركة نور الدين الزنكي»، و«صقور الشام»، و«جيش الأحرار»، و«جيش إدلب الحر»، و«الفرقة الساحلية الأولى»، و«الجيش الثاني»، و«الفرقة الساحلية الثانية»، و«جيش النخبة»، و«فرقة المشاة الأولى»، و«جيش النصر»، و«الفرقة 23»، و«لواء شهداء الإسلام»، و«تجمع دمشق»، هذه كلها مصاديق اي اسماء لتنظيمات وهابية اجرامية فتكت بالشعب السوري على اسس دينية ومذهبية وقومية ومناطقية، وهذه المجاميع

ي تشكلت أواخر مايو 2018 وتوسعت في أغسطس (آب) 2018.



وتربط ارتباط وثيق من الحكومة التركية وتم دعمهم من دول في حلف الناتو ،

جيش العزة

فصيل وهابي اجرامي يعمل بصورة أساسية شمال حماة، وكان من قبل عضواً لفترة طويلة في غرفة العمليات التي تديرها وكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه».

ويبقي «جيش العزة» على اتصالات وثيقة مع الحكومة التركية، يضم ما بين ألفين و3 آلاف مقاتل.

«الجيش الوطني السوري

تتمثل العناصر الرئيسية النشطة في إدلب وشمال حماة في: «لواء شهداء بدر»، و«الجبهة الشامية»، و«أحرار الشرقية»، و«أحرار الشمال (فيلق الشام)» وجميعهم عصابات وهابية اجرامية،

«هيئة تحرير الشام»

تشكل «هيئة تحرير الشام» كانت تعرف في الأصل باسم «جبهة النصرة».



وتأسست «هيئة تحرير الشام» في يناير (كانون الثاني) 2017، بعد 6 أشهر من إعادة تسمية «جبهة النصرة» باسم «فتح الشام» والغاية خداع العالم وروسيا ان هؤلاء ليسوا من القاعدة ومشتقاتها،

، يقود هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، حركة سلفية جهادية وخريج المدرسة الوهابية في المملكة العربية السعودية،

يبدو أنها تشكل النسخة السورية من «طالبان»،

وتشير الاحتمالات إلى أن «هيئة تحرير الشام» يعمل تحت قيادتها نحو 15 ألف مقاتل بصورة كاملة، بجانب آلاف عدة من الموظفين المدنيين.



وتبقي الجماعة على نفوذ مهيمن لها بمختلف أرجاء شمال غربي سوريا،

الموالون الى تنظيم القاعدة الوهابي والرفعون لاعلام القاعدة هم في

الفصائل الأساسية التي تضم : تنظيم «حراس الدين»، و«حزب تركستان الإسلامي»، و«أجناد قوقاز»، و«كتائب الفاتح»، و«جبهة أنصار الدين»، و«جماعة أنصار الدين»، و«كتائب الإمام البخاري».

هؤلاء تشكلوا بعد ان اعلن عن انشقاق «جبهة النصرة» عن «القاعدة» وتشكيلها «هيئة تحرير الشام»، انشق عنها كثير من الموالين لـ«القاعدة» في شمال غربي سوريا وشكلوا فرقاً جديدة؛

وعمليات الانشقاقات كانت الغاية منها خداع الروس

حزب حزب تركستان الإسلامي شكله اردوغان من خلال استقطاب قيادات تركمانية سورية وبعضهم اتراك من تركيا استقطبوا عتاة الارهابيين من جمهوريات اسيا الوسطى ولهم جذوره بمنطقة سنغان الصينية (أوغور).

.كل هذه المجاميع تمثل تيارات وهابية مجرمة ولايوجد مكان ومحل للمعارضة السورية اليسارية والعلمانية والليبرالية اذن يجب تطهير الشمال السوري من هذه المجاميع، هناك مفاوضات روسية امريكية صهيونية بالقدس وعندما يصلون لاتفاقات يتم التبرع بهذه المجاميع الارهابيية للاسد لكي يفترسهم ويطهر الارض من شرهم وشرورهم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجاميع الارهابية في ادلب كلهم وهابيون ظلاميون) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجاميع الارهابية في ادلب كلهم وهابيون ظلاميون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).