2019/06/13 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إيران بوقف نشاطاتها الإرهابية والخبيثة المزعزعة للاستقرار.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأمريكية تطالب إيران بوقف نشاطاتها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأمريكية تطالب إيران بوقف نشاطاتها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبق).