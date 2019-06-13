الأمم المتحدة: الهجوم الإرهابي على مطار أبها تهديد خطير للأمن الإقليمي

2019/06/13 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معادٍ, واصفة الهجوم بأنه يشكل تهديداً خطيراً على الأمن الإقليمي ويق...

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