المراصد الزلزالية تكشف تفاصيل الهزة الارضية التي ضربت شمال شرق العاصمة بغداد

2019/06/13 | 00:02

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مسؤول المراصد الزلزالية في هيأة الانواء الجوية عبد الكريم عبداالله، الاربعاء 12 حزي...





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