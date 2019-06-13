2019/06/13 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايها العالم قف اجلالا واكبارا انه يوم ولادة الحشد، وهبة الابطال صناع تاريخ العراق الحديث، يوم اعلان الفتوى، حيث زرعت المرجعية الوطن بالرجال الرجال فكان القطاف النصر بتضحيات الشجعان المجاهدين من الشهداء والمضحين من كل الوان الطيف العراقي جنوبا شمالا شرقا غربا بلهجاتهم ولغاتهم ودياناتهم ومذاهبهم .نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج ابو مهدي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابو مهدي المهندس:ايها العالم قف اجلالا واكبارا انه يوم ولادة الحشد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابو مهدي المهندس:ايها العالم قف اجلالا واكبارا انه يوم ولادة الحشد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابو مهدي المهندس:ايها العالم قف اجلالا واكبارا انه يوم ولادة الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).