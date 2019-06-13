2019/06/13 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة خاصة من قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة نينوى متمثلة بقسم الحركات والاستخبارات، الأربعاء، عملية نوعية محكمة تمكنت من خلالها قتل عنصرين بارزين بتنظيم “داعش” الإرهابي في جزيرة الشرقاط.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن العملية تمت وفق معلومات استخباراتية دقيقة من خلال تتبع مصادرنا الخاصة في قضاء الحضر جنوب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يحبط مخططا إرهابيا ويقتل عنصرين بارزين بداعش في جزيرة الشرقاط وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يحبط مخططا إرهابيا ويقتل عنصرين بارزين بداعش في جزيرة الشرقاط) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يحبط مخططا إرهابيا ويقتل عنصرين بارزين بداعش في جزيرة الشرقاط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).