سويسرا تدين الهجوم الحوثي الإرهابي الذي أصاب مدنيين بمطار أبها

2019/06/13 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت جمهورية سويسرا الاتحادية عن قلقها إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية في أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها استهداف مطا...

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