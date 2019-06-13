أفغانستان تستنكر الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

2019/06/13 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت أفغانستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معاد، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًّا.وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الأفغا...

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