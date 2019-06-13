التليدي لـ

2019/06/13 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي "يحيي التليدي" إن سياسة نشر الأكاذيب التي تعتمدها قناة "المسيرة" لا تختلف عن أكاذيب قناة "الجزيرة" القطرية؛ لأنهما ت...

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