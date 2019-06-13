ابو مهدي المهندس:في مثل هذا اليوم تطوع مئات الالاف واجتمع المجاهدون الصادقون فكان همهم الاول كيف ننتصر

2019/06/13 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مثل هذا اليوم تطوع مئات الالاف واجتمع المجاهدون الصادقون فكان همهم الاول كيف ننتصر وكيف نسترجع الأراضي مع قلة الناصر وضعف الدعم، وهنا بدأت الملاحم فكانت اشبه بالمعجزات التي تحققت على ارض النبوة لتتسطر المآثر تلو المآثر بعد ذلك قصصا وعبرا ستتذكرها الاجيال والهامات المرفوعة .نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج ابو مهدي

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