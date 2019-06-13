2019/06/13 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، ان مراصد الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم لمنطقة سربيل زهاب قرب الحدود العراقية الايرانية في الساعة 9:2:58 حسب التوقيت المحلي للمدينة.وذكر بيان للأنواء وتلقته وكالة صدى , ان “قوة الهزة بلغت 3.5 درجات على مقياس ريختر, وتبعد حوالي 160 كم شمال شرق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل وقوع هزة ارضية تبعد 160 كم عن بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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