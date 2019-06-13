المشروع الصهيوني يدخل الأردن

2019/06/13 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فؤاد البطاينة*

سبعة عقود من زمن الدولة الأردنية مرت والعمل جار فيها على إحداث تغيير في طبيعة الأردنيين نحو فك ارتباطاتهم بمفاهيمهم وقيمهم وهويتهم.



تراجعت

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