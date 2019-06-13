انخفاض درجات الحرارة اليومين المقبلين

2019/06/13 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس ودرجات الحرارة في الأيام الأربعة المقبلة. وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة العهد نيوز نسخة منه، ان "طقس غد

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