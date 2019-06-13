الاتحاد الأوروبي: الهجوم على مطار أبها عمل استفزازي يهدد الأمن الإقليمي

2019/06/13 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران, وأدى إلى إصابة 26 مدنياً ...

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