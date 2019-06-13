2019/06/13 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاجأ أهالي قرية الشط التابعة لمحافظة بيشة بإغلاق مركزهم الصحي وتحويلهم لمركز صحي آخر يبعدهم عن قريتهم مسافة بعيدة، مما جعل بعضهم يتكبد العناء للذهاب ...

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