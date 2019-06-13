الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود

2019/06/13 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الديوان الملكي قبل قليل، وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه الخميس الموافق 10 / 10 / 1440هـ، ...

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