فرنسا تعرب عن تضامنها مع السعودية ضد اعتداءات الحوثيين

2019/06/13 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت فرنسا، اليوم الأربعاء، قيام جماعة الحوثي المدعومة من إيران بإطلاق قذيفة صاروخية على مطار أبها الدولي، ما أدى الى إصابة 26 مدنيًا بجروح.

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