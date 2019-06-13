2019/06/13 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية المهندس زياد علي فاضل مساء اليوم الاربعاء 12/6/2019 نجاح التشغيل التجريبي للمحولة الذاتية السادسة الجديدة 400/132KV في محطة البصرة 400 .وبين السيد المدير العام “خلال اشرافه على اجراء التشغيل التجريبي للمحولة الجديدة ” ان ملاكات نقل الطاقة في الجنوب وبجهود ذاتية انجزت مشروع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير عام نقل الطاقة في الجنوب يعلن إنجاز أهم مشاريع صيف 2019 في محافظة البصرة ويشرف ميدانياً على إجراء التشغيل التجريبي النعيم نيوز.

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