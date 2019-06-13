2019/06/13 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_ألصفار بين ثلاث معتقلات (الحلقة الاولى)...(يا عزيز الروح يا بعد عيني...شنهو ذنبي وياك ما تحاجيني...)، أغنية ترددت على السنتنا عند كل لقاء يكون فيه الشهيد عبد الكريم احمد (ابو شروق) حاضرا بيننا سواء في بغداد بعد اطلاق سراحنا من المعتقلات او في موسكو عند زيارته لها، وكان هو عادة من يبدأ بترديدها ثم ننظم نحن اليه مساندين.وتشاء الاقدار ان يغادرنا الى العالم الاخر صاحب عزيز الروح و (شمر بخير)، العبارة ا......

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