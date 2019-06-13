السويد تسفير حسين الجبوري بتهمة تمجيد داعش الارهابي

2019/06/13 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت محكمة الهجرة السويدية قراراً بطرد احد القياديين الاسلاميين المعتقلين من قبل جهاز الامن “السابو” خارج السويد.وذكرت صحيفة “الاكسبريسن” السويدية، ان محكمة الهجرة قررت طرد احد المعتقلين الستة، وهو امام “اوميو” العراقي حسين الجبوري البالغ من العمر 48 عاماً.وكانت المخابرات السويدية اعتقلت امام مسجد يافلا العراقي “ابو رعد” وابنه، ثم اعتقلت اربعة اخرين...

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