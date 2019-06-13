تحسبا لاندلاع نزاع عشائري.. انتشار امني مكثف في سبع البور

2019/06/13 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاربعاء، بأن منطقة سبع البور في بغداد شهدت انتشارا امنيا مكثفا.

وقال المصدر في حديث لـ العهد

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