ميزانية إعداد منتخب غانا لكأس أمم إفريقيا تتحول لأزمة سياسية

2019/06/13 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توشك أن تتحول مشاركة المنتخب الغاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر اعتبارًا من يوم 21 يونيو الجاري إلى أزمة سياسية داخلية في غانا.

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