«كبار العلماء»: إطلاق المقذوفات باتجاه المنشآت المدنية يؤكد الطبيعة الإجرامية للحوثيين

2019/06/13 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أن إطلاق المقذوفات باتجاه المنشآت المدنية يؤكد الطبيعة الإجرامية لجماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام إيرا...

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