حسن الشرع - متلازمة عمى الألوان السومري المعاصر

2019/06/13 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_الشرع لم أجد غضاضة ولا صدعا في فهم حكم السن الذي شارف على عقود سبعة اكثرهن عجاف ،بل اشعر بغبظة غامرة كلما تذكرت انه مازال في قوس العمر منزع بعد ان كنت من بين قلائل نجوا من اهوال الحروب والقتول والامراض والمجاعات والفتن فقد تعدتني احداها او كلها فبت احيا زمانا ليس زماني ومكان غادرته افواج فاطرب في اللاوعي على لحن عزف منذ زمن طويل حتى مات عازف نايه وتوارى الى المدى كاتبه وخالقه..نعم لقد اصبحت اعيش في ز......

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