2019/06/13 | 01:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتقال 9 متهمين ينقلون أسلحة ومؤن لداعش في ديالى وكركوك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 9 متهمين ينقلون أسلحة ومؤن لداعش في ديالى وكركوك ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 9 متهمين ينقلون أسلحة ومؤن لداعش في ديالى وكركوك ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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