مصر وتونس والجزائر ترفض أي حل عسكري أو تدخل أجنبي بليبيا

2019/06/13 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في ختام الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا مساء الأربعاء والذي استضافته تونس، أن الدول الثلاث أكدت على ضرورة الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا.وقال الجهيناوي:

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