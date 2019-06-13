فلسطينيون يحرقون صور حكام الإمارات و السعودية

2019/06/13 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم شباب فلسطينيون ومجاهدون من حركات المقاومة الفلسطينية في #غزة بحرق صور لحكام الدول الداعمة لـ صفقة ترامب و تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

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