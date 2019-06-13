2019/06/13 | 01:04

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اردوغان ينهي امال امريكا ويصرح حول المنظومة الروسية

أردوغان: لن أقول إن تركيا كانت ستأخذ أنظمة الدفاع (الصاروخي)

"إس-400 هي أخذتها، وأنهينا هذا الأمر

أردوغان: وقعنا صفقة شراء منظومة "إس-400" بعد أخذ تعهد بالإنتاج

المشترك إلى جانب سعرها المناسب

أردوغان: تركيا ليست زبون فقط لـ(مقاتلات) "F-35"، ولكنها شريك

بإنتاجها بنفس الوقت

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