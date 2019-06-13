الاعلام الامريكي يسلط الضوء على حجة الاسلام النجفي من رفحا زعيم حوزة مشيغان الذي يبيح ضرب الزوجة ترجمة صحيفة العراق

2019/06/13 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قناة فوكس نيوز الامريكية ان زعيم مسجد ميشيغان من لاجئي رفحا السعودي يقول إن “ضرب الزوجة” هو وسيلة لتذكير المرأة بأنها “أساءت التصرف” هولي مكي من هولي مكي | فوكس نيوز وقالت يظهر هذا الأسبوع الإمام الشيعي باسم الشرع المقيم في ميشيغان “تثقيف” الطلاب حول دور الزوجة”.وفقًا للفيديو ، يخبر الإمام الفصل في...

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