المجلس العسكري السوداني يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

2019/06/13 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان المجلس العسكري الانتقالي السوداني اليوم الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة ...

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