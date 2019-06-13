البهادلي: كاميرات المراقبة

2019/06/13 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس محافظة بغداد ثائر البهادلي في الساعة الأولى من صباح امس الخميس، ان مشروع كاميرات المراقبة من المشاريع الامنية المهمة التي اطلقتها محافظة

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