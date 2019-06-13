رئيس وزراء اليابان يدعو إيران لخفض التوتر

2019/06/13 | 01:15

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واشنطن ترحب بجهوده...



وتفرض عقوبات على شركة عراقية مرتبطة بـ«الحرس»

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس، أهمية خفض التوترات في المنطقة، داعيا إيران إلى «لعب دور بناء في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».وتعهد آبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران، بأن تبذل طوكيو «أقصى ما في وسعها» لمنع نشوب حرب.بدوره، قال روحاني إنه أبلغ ضيفه الياباني أن إيران «ستظل ملتزمة الاتفاق النووي المهم لأمن المنطقة والعالم».



وأضاف أن «إيران لن تبدأ حرباً أبداً لكنها سترد رداً مدمراً على أي عدوان»، على حد تعبيره.وقبل وصوله إلى طهران قادماً من طوكيو أمس، قال آبي للصحافيين إنه يعتزم إجراء محادثات صريحة مع المسؤولين الإيرانيين.



ومن المقرر أن يجري آبي اليوم، محادثات مع المرشد علي خامنئي.بدورها، رحبت الخارجية الأميركية، على لسان المتحدثة باسمها مورغان أورتاغوس، بالوساطة اليابانية، وقالت إن النقاشات التي أجراها رئيس الوزراء الياباني «تشير إلى أن الحلفاء يتفقون معنا بأن إيران دولة تقوم بزعزعة الاستقرار».من جهة أخرى، فرضت الخزانة الأميركية أمس عقوبات على شركة موارد الثروة الجنوبية العراقية، وعزت ذلك إلى قيام هذه الشركة بعمليات نقل أموال لصالح «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري».





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