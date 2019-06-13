ترامب: إيران تعلم ما يجب أن تقوم به لتفادي المزيد من العقوبات عليها

2019/06/13 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران تعلم ما يجب أن تقوم به لتفادي المزيد من العقوبات الأمريكية، حسب موقع قناة العربية.وفي التفاصيل، قال...

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