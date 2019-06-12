على دُجاكَ

2019/06/13 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نور البابلي

مولاي أنتَ

يا حبيبي وسيدي

وعلى دُجاكَ

أَضاءتْ شموع مَولدي

ياكوثر نبعٍ تَحييني أطايبهُ

أنتَ أقدس موطن للعشقِ

بَلْ أنتَ أقدس معبدِ

مِنْ ظِلك السمح

لي روحٌ أكابُدها

فافرش جِناحكَ

وامنن عليها

بزهرك النَديّ

قَدْ مالَ غُصني ورَفتْ ذوائبهُ

ياشعاعَ روحي موصولٌ بِكَ العمرُ

فَعلى صِراطكَ ثَبتني وخذ بيدي

تَهمي دموعي ولكن لا أعاتبك

مهما ضاقتْ بي الرحبُ

أسفح على عصرِ الظلامِ بفرقدِ

فأشرق شمساً تعيدُ

لِدهري بسمتهِ

فَهلْ حرامٌ على الآمالِ تبتسمُ

يامهادَ نبعي المُتَجَددِ

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