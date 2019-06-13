الشريفي: حكومة طوارئ أميركية في العراق.. لن يعارضها أحد!

2019/06/13 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد المحلل السياسي والباحث العراقي #أحمد_الشريفي، يوم الأربعاء، أن #الأحزاب_الدينية و #الميليشيات باتت تفتقر إلى امتلاك جماهير حقيقية.وقال الشريفي لـ “الحل العراق”، إن «الأوضاع السياسية […]

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