غداً.. اختتام أعمال معرض الإعمار في بغداد

2019/06/13 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طه حسين

يختتم يوم غد الجمعة على ارض معرض بغداد الدولي، اعمال معرض الاعمار الذي اقيم بالتعاون مع وزارتي الاعمار والاسكان والبلديات والصناعة والمعادن وباشراف وزارة التجارة.

وقال مدير الشركة العامة للمعارض العراقية التجارية التابعة لوزارة التجارة المهندس هاشم السوداني في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان فعاليات المعرض التي بدأت في الـ 11 من الشهر الحالي، شاركت فيها 120 شركة عالمية وعربية مختصة بمجال الاعمار والاسكان، اضافة الى شركات محلية وباشراف مباشر من قبل وزارتي الاعمار والاسكان والبلديات ووزارة الصناعة والمعادن.

وبين ان الهدف من اقامة المعرض هو عرض احدث الاجهزة والمعدات والآلات المستخدمة بمجال الاعمار، فضلا عن ابداء تلك الشركات عن رغبتها للمساهمة وبشكل فاعل بتنفيذ مشاريع اعادة اعمار البنى التحتية للبلاد لاسيما في المناطق المحررة من دنس عصابات "داعش" الارهابية.

واضاف السوداني ان شركته تسعى ايضا الى العمل على التنسيق وتنفيذ الاعمال المشتركة بين الشركات الاجنبية والمحلية لمزج الخبرات وادخال التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ جميع المشاريع الخاصة بمجال الاعمار والاسكان، لاسيما ان البلاد مقبلة على نهضة عمرانية لتغيير الواقع الخدمي وتوفير السكن للمواطنين من خلال اقامة المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات.

وبين ان اقامة مثل هكذا معارض تساعد الحكومة المركزية والحكومات المحلية على الوصول الى الشركات العالمية والتعامل معها ومخاطبتها لتنفيذ العديد من المشاريع العمرانية والانشائية والتعرف على اخر التطورات التكنولوجية بمجال صناعة المعدات والاليات البلدية لمواكبة ما وصلت اليه دول العالم في تحقيق ما يصبو اليه المواطن من خدمات عمرانية وبلدية.

وكان وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني قد اوضح في كلمته التي القاها خلال افتتاح المعرض، ان وزارته تؤكد التزامها في دعم وتنمية القطاع الخاص في جميع الاتجاهات وتمكينه بما يضمن نجاحه كونه شريكا فاعلا في تنفيذ البرامج التنموية والخطط المتعددة الامد التي تسعى الحكومة لتنفيذها من خلال برنامجها الحكومي، مؤكدا ان النهج الحكومي هو السعي لاتخاذ قرارات تتعلق بمصالح هذا القطاع بجميع شرائحه بأسلوب المشاورة واشراك المعنيين بالقرار والاستماع لهم مباشرة من اجل الخروج بحلول سليمة لجميع القضايا.

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