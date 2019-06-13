مكافأة امراة شاركت بغزو العراق بمنصب قائدة فرقة امريكية شاركت بغزو العراق ترجمة خولة الموسوي

2019/06/13 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة في التاريخ الامريكي ،أن تقود امرأة فرقة مشاة تابعة لجيش الولايات المتحدة.وهذا الشهر ، ستتولى العميد.اللواء لورا ييغر ، طيار مروحية من نوع بلاك هوك قيادة فرقة المشاة الأربعين في الحرس الوطني بكاليفورنيا ، وهي وحدة كان يقودها رجال لأكثر من 100 عام ، وفقًا لبيان صحفي.وكتبت الجنرال ييغر في...

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