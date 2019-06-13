الشيخ خميس الخنجر يلتقي اعضاء كتلة المشروع العربي في العراق في نينوى

2019/06/13 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن مساعيه المتواصلة لتأهيل المناطق المدمرة وإعادة النازحين التقى الأمين العام لحزب#المشروع_العربي في العراق الشيخ #خميس_الخنجر بأعضاء كتلة المشروع العربي بمجلس محافظة نينوى، وتم خلال اللقاء بحث الخطط التنموية لإعادة إعمار المناطق المحررة وتأهيل البنى التحتية لتذليل مختلف الصعاب التي تواجه المواطنين بالمحافظة، كما وأوعز الشيخ الخنجر بانطلاق عدد من المشاريع الإعمارية؛ مؤكدا على مواصلته وضع...

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