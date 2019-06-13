إستثمار بغداد : مجمع الشعب السكني يصل الى مراحل الإنهاءات الأخيرة

2019/06/13 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمتابعة مستمرة ومباشرة من قبل المهندس شاكر الزاملي رئيس هيئة إستثمار يستمر العمل في مشروع مجمع الشعب السكني الذي تنفذه شركتي العزة للمقاولات العامة المحدودة وشركة نخيل كربلاء للمقاولات في منطقة الشعب مقابل الأسواق المركزية ,

المهندس شاكر الزاملي رئيس هيئة إستثمار بغداد أكد أن المشروع من المشاريع السكنية التي ستساهم في الإرتقاء بالواقع المعماري للعاصمة بغداد وسد العجز الحاصل في الوحدات السكنية فضلاً عن توفيره فرص عمل متعددة للشباب الطموح في العمل والإبداع , وأضاف ان الهيئة مستمرة في دعمها للمشاريع والشركات الإستثمارية ولكافة القطاعات.

يذكر ان المشروع عبارة عن مجمع سكني مكون من (14) عمارة مع كامل الخدمات وسيوفر (504 ) وحدة سكنية فضلاً عن عدة فعاليات تجارية وترفيهية تضم مول تجاري بطراز عمراني حديث ومدارس حديثة ومدينة ألعاب ترفيهية ومسبح مغلق منجز إضافة الى ملاعب خماسية عدد إثنين منجزة بالكامل وإفتتاح المطعم المؤلف من طابق واحد وإنهاء الأعمال الخاصة بالهيكل الإنشائي للمدرسة ويتم حالياً صب السياج التابع لها , الجدير بالذكر إن المشروع يمتاز بخدمات حديثة أهمها الكهرباء المستمرة ومنظومة الغاز إضافة الى منظومة إطفاء الحرائق وخدمات الصيانة والتنظيف والأمن والأنترنيت المركزي ومواقف للسيارات , كل هذه المميزات وأكثر سوف يضمها المشروع .





تحياتنا

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