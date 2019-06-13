محلل سياسي لمذيعة الجزيرة: الحوثيون لا يتقنون سوى حمل الخناجر وقناتكم تضلل العالم بتضخيم قدراتهم

2019/06/13 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من حيث لا تحتسب؛ تلقّت مذيعة قناة «الجزيرة» القطرية، رولا إبراهيم، عدة صفعات، من المحلل السياسي علي ناصر الدين، خلال مداخلته مع القناة للحديث عن استهد...

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