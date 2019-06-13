المرأة شمعة لا تنطفئ

2019/06/13 | 01:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعاء ابو رغيف

في جميع الحقبات الزمنية كانت المرأة تخوض تحديات كبيرة مع المجمتع كونها (امرأة) فقد عانت في المجال الوظيفي حيث يصعب عليها ايجاد العمل

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