أنت القصيدةُ

2019/06/13 | 01:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدى الجاسم

أنتَ القصيدةُ أنتَ وهجُ غرامي

ومَحبّتي وصبابتي وهيامي

أنتَ انتشاءُ الشعرِ بين جوانحي

وعلى مدى دهري وفي أيّامي

غازلتُ روحَكَ يا ملاكي مثلما

طيرٌ يَبوحُ بِرقّةِ الأحلامِ

فنثرتُ بين يديكَ أجملَ باقةٍ

ورديّةُ الألوانِ مثل خزامي

كنّا على شطّ الفرات يَمامةً

تَلْهُو وتَغْفُو في رُبُوعِ يمامِ

وتؤجُّ قلبي بالغرام وأضْلُعي

تَهوى الجمالَ ورقّة الأنسامِ

العشقُ يَحْمِلني إليك ومُهجتي

نورٌ يُضِيءُ ستائرَ الإظلامِ

وعيونُكَ البرقُ الجميلُ ولحظُها

في القلبِ يُولِعُني بضربِ سهامِ

دَعْنِي على ذاك الدلالِ فإنّني

أشتاقُ روحَك مثل فيضِ غمامِ

أمطرتَ بين يديّ حُبّاً غامراً

فالعشقُ حلَّ ولم يكنْ بحرام

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