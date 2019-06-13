نائب وزير الدفاع السعودي: الحوثي المدعوم إيرانيا مستمر بجرائمه

2019/06/13 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن "ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا مستمرة في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق".

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