خلال استقباله وكيل وزير التنمية الاقتصادية الألماني …

2019/06/13 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الهجرة والمهجرين يشكر الحكومة الألمانية لاحتضانها اللاجئين العراقيين والأخير يصف عمل وزارة الهجرة بــ” محل فخر ”

استقبل وزير الهجرة و المهجرين السيد نوفل بهاء موسى وكيل وزير التنمية الاقتصادية الألماني ييگا و الوفد المرافق له اليوم في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد ، لبحث سبل التعاون المشترك للنهوض بواقع العوائل النازحة و العائدة خصوصا تلك العوائل التي هاجرت الى جمهورية ألمانيا بسبب الهجمة الشرسة من قبل عصابات داعش الإرهابية التي الحقت الدمار الكبير في مدنهم وكيفية استقطابهم و عودتهم الى البلاد بصورة طوعية .

و اكد السيد الوزير خلال اللقاء سعي الوزارة الى تأمين عودة جميع النازحين و المهاجرين طوعيا الى أماكن سكناهم الأصلية و توفير الاحتياجات اللازمة لهم ، مردفا بالقول ” ان حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمدن التي سيطرت عليها داعش الإجرامية تحتاج الى جهود جبارة من الحكومة العراقية و الدول الساندة للعراق و المنظمات الدولية و المحلية لاعادة اعمار تلك المدن، فضلا عن تقديم المساعدات الاغاثية و الإنسانية للأسر النازحة و تشجيعهم على العودة ” ، مشيرا الى ان هذه الجهود تتحقق في عدة آليات بضمنها توفير المشاريع المدرة للدخل و اعادة اعمار مدنهم المدمرة ، اضافة الى توفير فرص عمل لابناء النازحين عن طريق مشاريع اعادة الاعمار .

وفيما يخص المهاجرين العراقيين الى المانيا بين سيادته ان ” لدينا اعدادا كبيرة من العراقيين المتواجدين في الجمهورية الألمانية ولديهم مشاكل جمة نسعى بالتعاون مع الحكومة الألمانية لحل مشاكلهم و تشجيعهم على العودة الطوعية لا سيما اللذين رفضت طلبات لجوئهم و عدم استطاعتهم العودة الى البلاد ” .

اما بشأن الاقليات كالايزيديين و المسيحيين و الشبك الذين تعرضوا للعنف و التهجير من قبل عصابات داعش الارهابية اوضح السيد موسى ان ” هذه الاقليات تعرضت الى ابادة جماعية على يد تلك العصابات الظلامية مما دفع اعدادا كبيرة منهم الى اللجوء الى دول الخارج ، اضافة الى نزوح بعضهم الى محافظات البلاد و الكثير منهم استقر في تلك المحافظات و تصعب عليهم العودة الى مناطقهم ” ، عازيا اسباب ذلك الى الدمار الذي لحق بمدنهم و بكنائسهم الى جانب دور العبادة ، مؤكدا ضرورة الاسراع بأعمار المدن المدمرة خصوصا البنى التحتية لها لتحقيق عودة كريمة لتلك الاسر .

وفي نهاية اللقاء قدم السيد الوزير شكره الى الحكومة الألمانية لاحتضانها العدد الكبير من اللاجئين العراقيين و تقديم المساعدات اللازمة لهم .

من جانبه الشاد السيد ييگا بجهود الوزارة وما قدمته للنازحين فضلا عن تحقيق عودة كبيرة جدا وبوقت قياسي الى مدنهم الأصلية ، واصفا ان هذا العمل الكبير التي قامت به الوزارة يعد محل فخرا لها ، موكدا استمرار حكومته بالعمل المشترك مع الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الهجرة و المهجرين لمساعدة النازحين و المهاجرين و تشجيعهم على العودة الطوعية .

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